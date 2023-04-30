الأردن يستضيف غدا اجتماعا وزاريا عربيا بمشاركة سورية

يستضيف الأردن، غداً الاثنين، اجتماعاً لوزراء خارجية المملكة الأردنية والمملكة العربية السعودية و العراق و مصر مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم الأحد عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي قوله إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة يوم 14 أبريل الجاري ، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

بدوره ، صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، ، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه مساء اليوم إلى عمان للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سورية.

وقال المتحدث ، في بيان صحافي ، إنه من المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري في تجاوز محنته.