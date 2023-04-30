أداة جديدة من "مايكروسوفت" تتيح ربط هواتف آيفون بالكمبيوتر الشخصي

كشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن أداة جديدة باسم "فون لينك" لنظام التشغيل (IOS)، تتيح لمستخدمي هواتف (iPhone) ربطها بأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، وفق موقع (cnet) المتخصص بأخبار التقنية.

وتعد هذه الأداة خطوة إيجابية في جسر الفجوة بين النظامين، حيث لم يكن بإمكان مستخدمي آيفون ربط أجهزتهم مع أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز حتى الآن. وتسمح الأداة بتلقي المكالمات والرسائل النصية والوصول إلى الصور والملفات المخزّنة على الهاتف من خلال الكمبيوتر الشخصي، كما تدعم ميزة تحكم في الإشعارات.

ويمكن لمستخدمي ويندوز 11 استخدام هذه الخاصية الجديدة اعتبارا من منتصف شهر مايو، وهي تستخدم تقنية الاتصال اللاسلكي بلوتوث.

ويتوفر الدعم الأساسي للاتصالات والرسائل والوصول إلى قوائم الاتصال على هاتف آيفون عبر الكمبيوتر الشخصي، بينما لا يزال الوصول إلى خدمات الرسائل الجماعية أو مبادلة الصور والفيديوهات عبر الكمبيوتر الشخصي غير متاح حتى الآن.

وتعد هذه الأداة خطوة إيجابية في جسر الفجوة بين النظامين ومن خلال استخدام خاصية "فون لينك"، يمكن لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي الوصول إلى خدمة الحوسبة السحابية لشركة آبل آي كلاود، بالإضافة إلى تطبيق فوتوز الذي يمكن المستخدم من الوصول إلى الصور الموجودة على هاتف آيفون عبر الكمبيوتر الشخصي.