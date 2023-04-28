بريطانيا: الإجلاء من السودان قد يصبح «مستحيلاً» بعد انتهاء الهدنة

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن جهود الإجلاء البريطانية من السودان قد تصبح «مستحيلة» بمجرد انتهاء وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية عن كليفرلي القول إنه لا توجد ضمانات على تسيير رحلات الإجلاء بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وأشارت أحدث الإحصاءات الرسمية إلى أن مهمة الإجلاء البريطانية من السودان نقلت 536 شخصاً على متن ست رحلات.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، أعلنت الأربعاء، إجلاء مئات البريطانيين من السودان، في الوقت الذي يسابق فيه الجيش البريطاني الزمن لإحضار الرعايا البريطانيين إلى بر الأمان قبل انتهاء وقف إطلاق النار.

وأضافت برافرمان «نحن نبدأ الآن عملية واسعة النطاق، ونعمل مع أكثر من 1000 فرد من سلاح الجو الملكي والقوات المسلحة».

وقالت برافرمان إن الحكومة مسؤولة عن التعامل مع «مجموعة أكبر من الرعايا البريطانيين في السودان، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى».