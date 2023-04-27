روسيا تدرب بيلاروس على استخدام الأسلحة النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو دربت قوات من بيلاروسيا على استخدام الرؤوس الحربية النووية التكتيكية لمنظومة صواريخ «إسكندر» قصيرة المدى، حيث تخطو موسكو خطوة إلى الأمام نحو متابعة تهديدها بنشر الأسلحة على أراضي حليفتها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التدريب غطى «تخزين واستخدام الذخائر التكتيكية الخاصة»، وهو تعبير مجازي تستخدمه للأسلحة النووية الأصغر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت وكالة تاس الروسية إن وزارة الدفاع البيلاروسية أكدت أن القوات عادت بالفعل إلى قواعدها بعد التدريب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس الماضي عن خطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا للمرة الأولى.

وقال بوتين إنه سيتم الانتهاء من بناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول الأول من يوليو المقبل، بيد أن روسيا لم تذكر متى سيتم إرسال الأسلحة بالفعل إلى هناك.