نقابة أطباء السودان: 14 مستشفى تعرض للقصف

أعلنت نقابة أطباء السودان، أمس، توقف 59 مستشفى عن الخدمة من أصل 82 مستشفى أساسياً في العاصمة والولايات، مشيرة إلى تعرض 14 مستشفى للقصف، و19 مستشفى للإخلاء القسري، منذ بداية الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري.

وقالت النقابة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، إن 72% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة، مشيرة إلى سقوط قذيفة بمركز الرومي الطبي في أم درمان، مخلفة العديد من الإصابات، من بينها إصابات غير مستقرة، واحتاجت تدخلاً جراحياً.

ولفتت إلى أن 23 مستشفى يعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط)، وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة لنقص الكوادر الطبية، والإمدادات الطبية، والتيار المائي والكهربائي.