إيران تتوقع إعادة فتح السفارات مع السعودية في 9 مايو المقبل

توقع دبلوماسي إيراني بارز إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية الشهر المقبل، مع اقتراب موعد أداء فريضة الحج.

وقال المدير العام لشؤون الخليج بالخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي في حوار خاص مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" الإيرانية انه "ستتم إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية في الرياض وطهران في 9 مايو المقبل، وسيجتمع وزيرا الخارجية الايراني والسعودي خلال هذا الفترة".

وقال عنايتي إنه "من المقرر إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من التوصل إلى الاتفاق الايراني- السعودي"، مشيرا إلى نظرا لقرب موعد أداء فرضية الحج نعمل على إعادة فتح السفارة في السعودية في 9 مايو المقبل.

كانت إيران والسعودية قد اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وفي بيان مشترك، في 10 مارس الماضي، أعلن البلدان والصين، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوما.

ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أنه جرت خلال الأسبوع الماضي زيارات متبادلة بين وفود البلدين إلى كل من طهران ومشهد، والرياض وجدة.

وذكر أن رئيس الوفد الايراني إلى السعودية، زرنكار، التقى نائب وزير الخارجية السعودي، مشيرا إلى أن اللقاء كان "بناء للغاية وتم خلاله التوصل إلى اتفاقيات تنفيذية جيدة"، مضيفا أنه بدأ العمل في السعودية لاعادة فتح السفارة والقنصلية العامة هناك.

وقال إنه ستجتمع وفود فنية من إيران والسعودية لمناقشة تيسير الرحلات الجوية المباشرة موضحا أن هناك اتفاقا للنقل الجوي بين البلدين ساري المفعول ويتم استنئاف الرحلات بين جدة و طهران وفقا لذلك.

وشدد عنايني على أن الاتفاق الإيراني السعودي يضمن الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن التعاون بين ايران والسعودية سيحقق فكرة الخليج الموحد حيث تتمكن ثماني دول في الخليج بشكل موحد مع هوية واحدة من لعب دور بناء في الخليج.

وأعرب عن أمله بأن تسهم تهدئة الأوضاع في اليمن في إفساح المجال أمام تسع دول في المنطقة من التعاون والاضطلاع بدور بناء في المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق الجيو سياسية في العالم.