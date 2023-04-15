اجتماع تشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق

بدأ، ليل الجمعة، في جدة الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

يشارك في الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

كما يحضر الاجتماع الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ووزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيراه الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين.

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، على هامش الاجماع التشاوري، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين تطرقا إلى جهود البلدين "الداعمة لمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة".