فيصل بن فرحان يبحث مع المبعوث الأممي إلى سورية جهود حل الأزمة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالعزيز، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن فيصل بن فرحان تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من جير بيدرسون، حيث بحثا سبل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لسورية في هذا الشأن.

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال حرص المملكة على بذل الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سورية وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها.