الجيش الأميركي يعتقل عنصراً بارزاً بتنظيم «داعش» خلال عملية بسورية

قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان أمس، إن الجيش الأميركي نفذ عملية بطائرة هليكوبتر شرق سورية في ساعة متأخرة من يوم السبت، واعتقل عنصراً بارزاً في تنظيم «داعش» واثنين من معاونيه.

وأضاف البيان «سيعطل اعتقال حذيفة اليمني ومعاونيه قدرة التنظيم على التخطيط للعمليات وتنفيذها»، مشيراً إلى أن العملية لم تسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين. وقال الجيش الأميركي هذا الشهر إنه قتل قيادياً كبيراً في تنظيم «داعش» بسورية يُدعى خالد أحمد الجبوري. وذكرت واشنطن أنه كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات التنظيم في أوروبا وتركيا وتطوير هيكل قيادة التنظيم في تركيا.