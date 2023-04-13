ترامب: لن أنسحب «مطلقاً» من سباق الرئاسة ولو تمت إدانتي

تعهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية بـ«عدم الانسحاب مطلقاً» من السباق إلى البيت الأبيض رغم توجيه اتهامات جنائية إليه، مشدداً على أن الرئيس جو بايدن غير مؤهل للترشح مرة أخرى.

وقال ترامب الذي يواجه 34 تهمة جنائية في نيويورك في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة إباحية، إنه لا شيء يمنعه من الترشح حتى «الإدانة».

وأضاف لمذيع قناة «فوكس نيوز» تاكر كارلسون: «لن أنسحب مطلقاً»، مؤكداً: «هذا ليس من طبيعتي. أنا لا أفعل ذلك».

وشكك ترامب البالغ 76 عاماً في أول ظهور إعلامي رئيس له منذ مثوله أمام المحكمة الأسبوع الماضي، في قدرة بايدن البالغ 80 عاماً على خوض معركة إعادة انتخابه عام 2024.

وقال: «لا أرى كيف يكون ذلك ممكناً»، مضيفاً أن «الأمر لا يتعلق بالعمر.. لا أعتقد أنه قادر على ذلك».

وتابع: «لا أرى أن بإمكان بايدن القيام بذلك سواء من ناحية جسدية أو ذهنية. لا أرى ذلك».

ويشكك ترامب وغيره من كبار الجمهوريين بشكل مستمر في حالة بايدن العقلية والوهن الواضح عليه. وتسلط وسائل الإعلام اليمينية مثل «فوكس نيوز» في كثير من الأحيان الضوء على زلات لسان بايدن واللحظات التي يبدو فيها شارداً وكأنه فقد التركيز.

من جهة أخرى رفع المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ الذي وجّه الاتهام إلى ترامب، دعوى قضائية ضدّ عضو جمهوري في مجلس النواب لمنعه من محاولة «التدخّل» في قضيّته وسط وابل من الهجمات من المحافظين.

واتهم براغ رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيمي جوردن، في الدعوى التي رفعها الثلاثاء أمام القضاء الفيدرالي في نيويورك، بشنّ «هجوم غير مسبوق وغير دستوري» ضدّ تحقيقه.

وتهدف هذه الدعوى إلى منع محاولة النائب وزملائه استدعاء المدعّي العام المنتخب بدعم من الحزب الديمقراطي إلى جلسة استماع أمام الكونغرس.