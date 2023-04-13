غضب بعد تهديدات بالقتل ضد مبعوث الأمم المتحدة الخاص في السودان

دانت الأمم المتحدة مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت يدعو فيه شخص مجهول لإصدار فتوى بقتل المبعوث الأممي الخاص في السودان، فولكر بيرتس.

وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك: «لغة التحريض والعنف لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات هناك. إنها لن تثني بعثة الأمم المتحدة عن تنفيذ مهامها».

وبحسب تقارير إعلامية سودانية، تم إطلاق الدعوة مساء الاثنين خلال اجتماع سياسي. وفوتت الحكومة الاثنين الماضي موعداً نهائياً لتعيين رئيس وزراء جديد، وهذا يعني أن الانتخابات ستُرجأ مرة أخرى. ويأتي الإرجاء على خلفية خلاف بين العسكر والمدنيين. وانتقد بعض الشركاء المفاوضين التأثير السياسي المزعوم لبعثة الأمم المتحدة في السودان، والتي من المفترض أن تساعد في الانتقال السياسي.