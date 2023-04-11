مقتل 9 أشخاص في انفجار لغم أرضي بسورية

قُتل تسعة أشخاص على الأقل من عمال جمع فطر الكمأة في سورية، بعدما اصطدمت سيارتهم بلغم أرضي في محافظة دير الزور بشرق البلاد، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان، أمس، إنه منذ بداية يناير الماضي قتل قرابة 139 مدنياً في انفجارات ألغام أرضية في سورية، من بينهم 30 طفلاً.

ويعتبر عمال جمع الكمأة في سورية بشكل خاص عرضة للوقوع ضحايا الألغام الأرضية إضافة إلى هجمات من جانب عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، الذين يتواجدون في المناطق النائية، حيث استهدفوا جامعي الكمأة في الأسابيع القليلة الماضية وقاموا باختطاف وقتل عدد منهم.

وتقدر هيئات دولية بأن هناك ما يصل إلى 300 ألف لغم وذخائر غير منفجرة، تنتشر في أنحاء سورية.