عدد السلع المزيفة المصادرة من أمازون يتضاعف إلى 6 ملايين هذا العام

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "أمازون" تمكنت من مصادرة أكثر من 6 ملايين سلعة مزيفة خلال العام الماضي، وذلك بفضل الإجراءات المشددة التي تطبقها للحد من ترويج المنتجات المزيفة عبر منصتها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن عدد السلع المزيفة التي تم صادرتها خلال العام الحالي يزيد بأكثر من الضعف من العام الماضي الذي سجل فيه حوالي 3 ملايين سلعة.

يذكر أن "أمازون" لا تقوم ببيع المنتجات الخاصة بها فقط، بل تتيح منصة للمنتجين والتجار الآخرين لعرض وبيع منتجاتهم، وهو ما يحاول منتجو السلع المقلدة استغلاله لبيع منتجاتهم.

وأضافت الشركة أن الإجراءات المشددة ضد السلع المزيفة نجحت في ردع عدد كبير من البائعين من عرض هذه السلع غير القانونية على منصتها، حيث تراجع عدد الحسابات التي أنشأها أشخاص ذوو نوايا سيئة على منصة أمازون للتجارة الإلكترونية.

وتطبق "أمازون" حالياً إجراءات أشد صرامة للتحقق من هوية المستخدم الذي يرغب في إنشاء حساب تاجر، وتراجعت الشركة بشكل آلي 8 مليارات تغييراً على الصفحات التي تعرض منتجات للبيع يومياً بحثاً عن محاولة لإساءة استخدام منصة أمازون.

وأكد مسؤول في الشركة أن المزيد من البيانات تكشف عن تحقيق تراجع حقيقي في أنشطة بيع السلع المزيفة.