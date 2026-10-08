شرطة أبوظبي تحذر من رسائل احتيالية لتغيير الحسابات البنكية للشركات

حذرت شرطة أبوظبي من أسلوب احتيالي يستهدف الشركات، يتمثل في إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة تنتحل صفة جهات مستفيدة تتعامل معها، تتضمن طلب تغيير بيانات الحساب البنكي وتحويل الدفعات والمبالغ المستحقة إلى حسابات بنكية جديدة.

وأوضحت أن المحتالين يستغلون المراسلات التجارية لإيهام الشركات بصحة طلبات تغيير الحسابات، ليتم تحويل المستحقات المالية إلى حسابات احتيالية، قبل اكتشاف عملية الاحتيال بعد تنفيذ التحويل، مما قد يتسبب في خسائر مالية كبيرة.

ودعت شرطة أبوظبي الشركات والمؤسسات إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم إجراء أي تحويلات مالية بناءً على رسائل تطلب تغيير البيانات البنكية قبل التحقق من صحتها مباشرةً مع الجهة المعنية عبر قنوات الاتصال الرسمية والمعتمدة، والتأكد من بيانات الحساب قبل اعتماد أي دفعة مالية.