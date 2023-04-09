مقتل 6 مدنيين في انفجار لغم بسورية

لقي ستة مدنيين سوريين حتفهم نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال ذهابهم لجمع الكمأة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي في وسط سورية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، أمس، أن «لغماً مضاداً للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عدداً من الأشخاص، متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين».

وسقط خلال السنوات الماضية عشرات القتلى والجرحى من المدنيين جراء انفجار ألغام في ريفي حمص وحماة بوسط سورية، خلال توجههم لرعي أغنامهم، أو البحث عن فطر الكمأة.

ويبلغ سعر كيلو فطر الكمأة في الأسواق السورية نحو 100 ألف ليرة، أي ما يعادل 14 دولاراً، وهو نبات ينبت بشكل طبيعي خلال شهري فبراير مارس، ويقبل عليه السوريون، ويعتبر مصدر دخل مهماً لسكان مناطق البادية الفقيرة.