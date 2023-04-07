أنور قرقاش: الإمارات ستستمر في إنجازاتها العالمية رغم حملات التدليس والتلفيق اليائسة

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن الإمارات مستمرة بإنجازاتها العالمية ولن تحيد عن نهجها رغم الحملات اليائسة من التدليس والتلفيق.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة: "مستمرون بثقة في مسارنا الذي اخترناه عن قناعة راسخة، وطالما كانت الرؤية والحكمة والعقلانية بوصلتنا لن نحيد عن نهجنا رغم الحملات اليائسة من التدليس والتلفيق ضد الإمارات كلما حققت إنجازاً وانتقلت للعالمية في توجهها التنموي والاقتصادي. فأما الزبد فيذهب ويبقى في الأرض ما ينفع الناس".