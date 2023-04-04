ترامب يصل المحكمة الجنائية ويعتبر مثوله أمام القضاء "حدثاً سريالياً"

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك، بالحدث "السريالي"، حيث ستوجّه إليه تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أميركي سابق أو في السلطة.

وكتب ترامب على "تروث سوشيال"، شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له: "أنا ذاهب إلى المحكمة. يبدو الأمر سريالياً للغاية - يا للهول، سيتم توقيفي. لا أصدّق أنّ هذا يحدث في أميركا".

ووصل ترامب إلى المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك، وسيبلغه القاضي رسمياً بالتّهم الموجّهة إليه.