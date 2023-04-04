اليابان تحظر استخدام تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الإلكترونية الحكومية

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء حظر استخدام تطبيق "تيك توك" لمشاركة المقاطع المصورة والمملوك للصين على الأجهزة الإلكترونية الحكومية في اليابان عندما يتم التعامل مع المعلومات السرية عليها.

وقالت الحكومة، في رد مكتوب تم اعتماده في اجتماع مجلس الوزراء، إن تطبيق تيك توك غير مثبت على أي من الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الحكومية التي يستخدمها الوزراء ووزراء الدولة ونواب الوزراء، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وجاء ذلك رداً على سؤال من النائب عن الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان كينسوكي أونيشي.

وأوضحت الحكومة أنها لا تسمح باستخدام التطبيقات الخارجية على الأجهزة الحكومية للتعامل مع المعلومات السرية.