قرية ألمانية تنتخب لاجئاً سورياً عمدة لها

أعلنت قرية ألمانية، أول من أمس، انتخاب لاجئ سوري عمدة لها بأغلبية مطلقة بلغت 55.41% من الأصوات.

وكان ريان الشبل (29 عاماً) قد فر من سورية عام 2015، وترشح لانتخابات منصب عمدة قرية أوستلسهايم في ولاية بادن-فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا كمرشح غير حزبي، رغم أنه عضو في حزب الخضر.

ويصف الشبل تجاربه خلال الحملة الانتخابية بأنها «إيجابية في أغلبها».

وفي سن الـ21 فر الشبل من مسقط رأسه في السويداء بجنوب سورية، ويعمل حالياً منذ سبع سنوات في الشؤون الإدارية بدار بلدية «ألتنجشتيت» المجاورة. وذكر الشبل أنه يخطط الآن بصفته عمدة للانتقال إلى حي كالف في أوستلسهايم.

والشبل على الأرجح أول عمدة سوري في جنوب غرب ألمانيا. ووفقاً لاتحاد بلديات بادن-فورتمبرج، لا يوجد مرشح آخر من أصول سورية لمنصب عمدة حتى الآن.