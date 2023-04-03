روسيا تتهم أوكرانيا و"عملاء نافالني" بقتل المدون العسكري

اتهمت روسيا، أوكرانيا، بأنها رتبت بالتواطؤ مع أنصار للمعارض الأبرز للكرملين المسجون أليكسي نافالني، الهجوم الذي أودى بالمدون العسكري الشهير المناصر للحرب على أوكرانيا، فلادلين تاتارسكي، في سان بطرسبورغ.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: "ثبت أن العمل الإرهابي الذي ارتُكب في الثاني من أبريل في سان بطرسبورغ، خططت له الأجهزة الخاصة الأوكرانية التي جندت عملاء بين المتعاونين مع صندوق نافالني المزعوم لمكافحة الفساد"، ذاكرة اسم المشتبه بها الرئيسية داريا تريبوفا التي أوقفت الإثنين.