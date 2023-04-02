مصادر سورية: القوات الأمريكية تدخل مدرعات متطورة وأسلحة إلى قواعدها في الحسكة

أفادت مصادر محلية سورية بأن القوات الأميركية أدخلت عشرات الآليات العسكرية والحاويات قادمة من شمال العراق إلى قواعدها في الجزيرة السورية عبر معبر الوليد بريف الحسكة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الأحد عن مصادر محلية من ريف اليعربية في الحسكة قولها إن «رتلاً أميركيا مؤلفاً من 60 آلية، بينها شاحنات محملة بحاويات أسلحة وذخائر ومدرعات عسكرية متطورة، إضافة إلى 40 صهريجاً للنفط، ترافقها ثلاث عربات عسكرية دخلت إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي».

وأشارت المصادر إلى أن «الرتل توجه إلى بلدة اليعربية قادماً من قواعد الأميركان في العراق ومنها إلى قواعده التي أقامها في الجزيرة السورية، حيث يتم فرز هذه الإمدادات لدعم قوات سورية الديمقراطية»قسد«.