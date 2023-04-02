قرقاش: زيارة المقداد لمصر خطوة إيجابية في اتجاه عودة سورية إلى محيطها العربي

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مصر خطوة إيجابية في اتجاه عودة سورية إلى محيطها العربي.

وأوضح قرقاش أن ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة، مؤكداً أن الإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر "زيارة وزير الخارجية السوري معالي فيصل المقداد إلى مصر الشقيقة خطوة إيجابية أخرى في اتجاه عودة سورية الشقيقة إلى محيطها العربي وتجاوز تداعيات عقد الفوضى، ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة والإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر".

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وصل إلى القاهرة، أمس، في زيارة إلى مصر، هي الأولى له منذ تعيينه، والأولى لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ أكثر من عشر سنوات.