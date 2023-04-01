توجيه اتهامات جنائية لترامب.. وشرطة نيويورك تستنفر

وجّهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك اتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد تحقيق حول دفعه أموالاً لإسكات ممثلة إباحية، ليصبح أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية حتى وهو يخوض محاولة أخرى للوصول إلى الرئاسة، غير أن ترامب أكد أنه «بريء تماماً» وضحية لـ«الاضطهاد السياسي».

وتفصيلاً، وجهت هيئة المحلفين في مانهاتن لائحة اتهام إلى ترامب، في تصفية حساب تاريخية بعد سنوات من التحقيقات في تعاملاته الشخصية والسياسية والتجارية وهزة مفاجئة في محاولته استعادة السيطرة على البيت الأبيض.

ووجّه مدعي عام مانهاتن ألفين براغ الذي يتبع مكتبه لقضاء ولاية نيويورك، التهمة رسمياً إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات 2024، في قضية دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

ولم تكن الطبيعة الدقيقة للتهم واضحة، أمس، لأن لائحة الاتهام ظلت سرية، لكنها تنبع من مدفوعات تم دفعها لممثلة الأفلام الإباحية.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يعملون على تنسيق تسليم ترامب نفسه، وهو ما قد يحدث أوائل الأسبوع المقبل. ولم يذكروا ما إذا كانوا يعتزمون السعي إلى سجنه في حالة الإدانة، وهو تطور لن يمنع ترامب من السعي إلى الرئاسة وتوليها.

ولائحة الاتهام، وهي الأولى ضد رئيس أميركي سابق، تضع مكتب مدعي عام محلي في قلب سباق رئاسي وطني وتشرع في إجراءات جنائية في مدينة كان الرئيس السابق يسميها منذ عقود بالمنزل.

وفي وقت تسود فيه الانقسامات السياسية العميقة، من المرجح أن تعزز التهم وجهات النظر المتناقضة بدلاً من إعادة تشكيلها لأولئك الذين يرون أن المساءلة طال انتظارها وأولئك الذين يشعرون بأن الرئيس الجمهوري السابق مستهدف لأغراض سياسية من قبل المدعي العام الديمقراطي.

ترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات وهاجم التحقيق مراراً وتكراراً، وصف لائحة الاتهام بأنها «اضطهاد سياسي»، وتوقع أن تلحق الضرر بالديمقراطيين في عام 2024.

وفي أول رد على القرار، قال ترامب في بيان إنه بريء تماماً، وإن اتهامه استمرار للتدخل في الانتخابات ونهج الاضطهاد السياسي.

وأضاف أن ما يحصل معه لم يحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة، قائلاً: «إن توجيه الاتهام لي سيرتد على الرئيس جو بايدن الذي يحاول مطاردتي سياسياً عبر القضاء».

وشدد ترامب على أن هذه السابقة التاريخية بتوجيه اتهام لرئيس سابق دليل على خداع الديمقراطيين. واتهم الرئيس السابق الديمقراطيين بأنهم مارسوا الغش مرات لا تحصى على مر العقود بما في ذلك التجسس على حملته الانتخابية.

وفي تعليقه على القرار، قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، إن الشعب لن يسامح الديمقراطيين على توجيه الاتهام لترامب.

واعتبر مكارثي محاكمة الرئيس الأميركي السابق محاولة للتدخل في الانتخابات المقبلة، محذراً من أن نظام العدالة في خطر.

وقال السيناتور الجمهوري جوش هاولي إن الديمقراطيين يرسلون رسالة بأنهم سيستخدمون سلطتهم للتدخل في الانتخابات المقبلة.

من جانبه، أكد حاكم فرجينيا المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الجمهوري، أن اتهام ترامب تسليح للقانون هدفه تحقيق مكاسب سياسية.

وفي بيان يؤكد الاتهامات، قال محاميا الدفاع سوزان نيكيليس وجوزيف تاكوبينا، إن ترامب «لم يرتكب أي جريمة. سنكافح بقوة هذا الاضطهاد السياسي في المحكمة».

وأكد متحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن لائحة الاتهام، وقال إن المدعين تواصلوا مع فريق دفاع ترامب لتنسيق تسليم نفسه. وقال تاكوبينا إن ترامب من المرجح أن يسلم نفسه يوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عمن أسمتهم مسؤولين مطلعين قولهم، إنه من المرجح إعلان لائحة الاتهام بشكل رسمي ضد ترامب في الأيام المقبلة، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية في نيويورك تعمل لمواجهة أي تداعيات أمنية أو احتجاجات لأنصار ترامب مع بدء جلسات محاكمته.

وأفادت شبكة «سي إن إن» بأن شرطة نيويورك طلبت من عناصرها الاستنفار لأي احتمال لحصول اضطرابات أو لسيناريو الفوضى غير العادية.

وأضافت الشرطة أنها لن تتسامح مع أي عنف، وستراجع خطط انتشار عناصرها من أجل مواكبة التطورات الأمنية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن أحد محامي ترامب أن الرئيس السابق يواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري.

وهذه المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تُوجّه فيها اتهامات جنائية لرئيس أميركي سابق أو رئيس في المنصب.