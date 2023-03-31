المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه يتعين على روسيا إنهاء حربها على أوكرانيا.

وأضاف تورك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إن الحرب الروسية على "أوكرانيا أعادتنا إلى حقبة عتيقة. حقبة كان يمكن أن يتعرض فيها إقليم دولة مجاورة للهجوم والاستيلاء عليه متى شاء (المعتدي) وكأنه أراض خاصة به، عندما يمكن إنكار هوية المجتمعات وتاريخها، وإعادة كتابة الواقع".

وذكر تورك إنه "في وقت عندما تتعرض فيه البشرية لتحديات وجودية كاسحة، تبعدنا هذه الحرب المدمرة عن العمل على بناء الحلول، والعمل على ضمان بقائنا".

وأوضح أن "هذه الحرب تتحدى أي منطق. ويجب أن ينتهي هذا الجنون، ويتحقق السلام، بما يتماشى مع الأمم المتحدة والقانون الدولي".

كما أشار إلى تقرير أعدته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، والذي يوثق حالات القتلى والجرائم والدمار جراء الحرب.