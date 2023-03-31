قصف إسرائيلي يستهدف مواقع قرب دمشق للمرة الثانية خلال 24 ساعة

استهدفت صواريخ بعد منتصف ليل الجمعة مواقع في جنوب غرب العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا، متهمة إسرائيل بشنها.

وهذه ثاني ضربة إسرائيلية قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، إذ كان عسكريان سوريان قد أصيبا في قصف إسرائيلي ليل الأربعاء الخميس قرب العاصمة السورية.

ونقلت سانا، الجمعة، عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم (21,17 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها"، مشيرا إلى أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".