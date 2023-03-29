رئيس الوكالة الذرية يزور محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية

وصل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تحتلها روسيا، اليوم الأربعاء، لإجراء عملية تفتيش كبرى ثانية.

ويتطلع الوفد المكون من 18 عضوا للحصول على نظرة عامة، على وضع الأمان لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي تعرضت لقصف متكرر خلال الحرب.

وقالت شركة "روساتوم"الروسية للطاقة النووية أن معظم الخبراء، سيتعين عليهم مغادرة المحطة مرة أخرى، في الساعة الرابعة مساء(1400 بتوقيت غرينتش)، مع السماح ببقاء عدد قليل من المتخصصين من الوكالة.

وتطالب أوكرانيا بسحب القوات الروسية من المحطة.

وكان غروسي قد زار المحطة لأول مرة في مطلع سبتمبر الماضي.