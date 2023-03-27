الأمير هاري يحضر جلسة اتهام "ديلي ميل" بالتجسس على مكالمات المشاهير

حضر الأمير هاري جلسة استماع جرت وقائعها داخل محكمة في لندن، بسبب مزاعم بأن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الشعبية، ارتكبت انتهاكات خطيرة للخصوصية، تتضمن التجسس على مكالمات هاتفية ورسائل بالبريد الصوتي لمشاهير.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن محاميي هاري، دوق ساسكس، وعدد من الشخصيات البارزة ومن بينهم النجم إلتون جون، يزعمون أن دار "أسوشيتد نيوز بيبر" الناشرة للصحيفة، كانت مسؤولة، تاريخيا، عن جمع المعلومات بصورة غير قانونية.

كما تتضمن الدعوى الممثلتين إليزابيث هيرلي، وسادي فروست، بالإضافة إلى دورين لورانس، والدة الشاب القتيل، ستيفن لورانس.

وفي أثناء جلسة استماع المرحلة المبكرة للمحكمة اليوم الاثنين، طلبت الدار الناشرة لصحيفة "ديلي ميل" من القاضي فرض قيود على الكشف عن بعض المعلومات الوارد تفاصيلها في القضية.