اليابان تتعهد بتعزيز قدراتها الدفاعية

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أمس، بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده خلال خمس سنوات، بعد أن قامت الحكومة بتحديث وثائق الأمن القومي الرئيسة الثلاث في أواخر عام 2022.

وقال كيشيدا، في كلمة ألقاها في حفل تخريج أكاديمية الدفاع الوطني في مدينة يوكوسوكا بمحافظة كاناجاوا جنوب طوكيو: «سنعزز القدرات الدفاعية لبلادنا بشكل كامل خلال السنوات الخمس المقبلة»، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية. وأضاف كيشيدا أن «هذه المهمة لن تكتمل إلا بعد تنفيذ التدابير المدرجة في الوثائق الثلاث».

وقال كيشيدا: «توصلنا إلى سلسلة من التدابير اللازمة لتعزيز القوة الدفاعية لليابان من خلال محاكاة واقعية للغاية».

وندد كيشيدا بالحرب الروسية على أوكرانيا، وقال إن اليابان ستظهر عزمها على حماية النظام الدولي في القمة المقبلة لمجموعة الدول السبع بمدينة هيروشيما.