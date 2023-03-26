«الهلال» يوزع كراس متحركة على ذوي الهمم من متضرري زلزال سورية

نظم الفريق الميداني للهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، مبادرة إنسانية استهدفت ذوي الاحتياجات من الأشقاء السوريين في جبلة واللاذقية المتضررتين جراء الزلزال الذي وقع الشهر الماضي وذلك في إطار إعادة التأهيل وبداية التعافي.

شملت المبادرة الإنسانية - التي أشرف على تنفيذها الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع نظيره السوري - توزيع المستلزمات الطبية والأدوية والمكملات الغذائية على عددٍ من دور المسنين، بالإضافة إلى عددٍ من الكراسي الكهربائية المتحركة على ذوي الهمم ممن تصدعت منازلهم وفقدوا عوائلهم جراء الزلزال في محافظة اللاذقية.

وشاركت وكالة أنباء الإمارات «وام»، الفريق الميداني للهلال الأحمر الإماراتي، جولاته الميدانية في عدة مناطق في سورية، بهدف مساندة وتقديم الدعم النفسي والمادي لعددٍ من الأسر المتضررة جراء الزلزال.

وأعرب المستفيدون من هذه المبادرة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية الهلال الأحمر لما تقوم به من جهود إنسانية حثيثة تستهدف التخفيف عن معاناة الشعب السوري.



وتواصل دولة الإمارات جهودها لدعم الأشقاء في سورية ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، وذلك عن طريق توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بشكل مستمر والوقوف على احتياجات القطاع التعليمي والرعاية الصحية.