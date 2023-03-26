الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي

استيقظ لبنان اليوم الأحد على توقيتين مختلفين وسط خلاف متصاعد بين السلطات السياسية والدينية حول قرار تمديد العمل بالتوقيت الشتوي لمدة شهر.

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرارا يوم الخميس بتقديم التوقيت ساعة اعتبارا من 20 أبريل بدلا من بدء العمل بالتوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من مارس كما جرت العادة في لبنان وأوروبا ومناطق أخرى.

وأعلن ميقاتي، القرار بعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أصر مرارا على تمديد العمل بالتوقيت الشتوي وفقا لمقطع فيديو للاجتماع نشره موقع "ميجافون" اللبناني على الإنترنت.

وقال بري، وفقا للمقطع المصور "بدل ما يكون الساعة 7 يضل الساعة 6 من هلق لآخر رمضان".

وعلى الرغم من عدم ذكر سبب للقرار، اعتبره البعض محاولة لخطب ود المسلمين بإتاحة الفرصة للصائمين في رمضان للإفطار مبكرا وفقا للتوقيت الشتوي عند حوالي الساعة السادسة مساء بدلا من السابعة حال تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المعتاد.

لكن الكنيسة المارونية ذات النفوذ، وهي أكبر كنائس لبنان، أعلنت أمس السبت أنها ستخالف القرار الذي وصفته بأنه "مفاجئ"، وقالت إنه لم تجر أي مشاورات مع الجهات المعنية الأخرى ولم تؤخذ المعايير الدولية في الاعتبار.

وقالت إنها ستقدم التوقيت ساعة مساء السبت وأعلنت مؤسسات وأحزاب ومدارس مسيحية خططا مماثلة.

وفي الوقت نفسه بدا أن المؤسسات والأحزاب الإسلامية ستسمر في العمل وفقا للتوقيت الشتوي، مما يعمق الانقسامات في بلد عاش حربا أهلية من عام 1975 إلى 1990 بين فصائل مسيحية وإسلامية ويقسم مقاعد البرلمان على أسس طائفية.

وأعلنت شركات ومؤسسات إعلامية أنها ستبدأ أيضا العمل بالتوقيت الصيفي مساء السبت مع تزايد الدعوات إلى العصيان. ومن بين هذه المؤسسات الإعلامية تلفزيونا (إل.بي.سي.آي) و(إم.تي.في)، وهما من أبرز القنوات الإخبارية في لبنان .

وقال تلفزيون إل.بي.سي.آي في بيان إنه لن يمتثل لقرار ميقاتي لأنه يؤثر على أعماله، مضيفا أن "لبنان ليس جزيرة معزولة".

وحاول آخرون التكيف.

وقالت شركة الخطوط الجوية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط) إن ساعاتها وأجهزتها الأخرى ستبقى على التوقيت الشتوي تماشيا مع قرار ميقاتي، لكنها ستعدل أوقات رحلاتها لتتماشى مع التوقيتات الدولية.

وأرسلت شركة الاتصالات التي تديرها الدولة رسائل إلى العملاء تنصحهم بضبط الوقت على هواتفهم يدويا اليوم الأحد في حالة تقدم الساعة على هواتفهم تلقائيا.

وأظهر فيديو اجتماع ميقاتي مع بري رئيس حكومة تصريف الأعمال وهو يقول إن تمديد التوقيت الشتوي سيتسبب في "مشاكل" من بينها مواعيد رحلات الطيران.

لكن في وقت لاحق من ذلك اليوم أصدر ميقاتي قرارا بتمديد العمل بالتوقيت الشتوي.

ووصف مكتبه في بيان مساء أمس السبت القرار بأنه "إداري بحت" وعبر عن أسفه "للمنحى الطائفي الذي اتخذته مسألة تأخير التوقيت".

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن ليس لديه تعليق بعد على مبررات القرار ولا على ردود الفعل الغاضبة عليه.

ودعا هنري خوري وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، وهو مسيحي، ميقاتي إلى العدول عن قراره في أول اعتراض من داخل مجلس الوزراء الذي غالبا ما تتحدد المواقف السياسية فيه وفقا لأسس طائفية.

وقال في بيان في وقت متأخر أمس السبت إن القرار "مخالف لمبدأ الشرعية"، مضيفا أنه أحدث بلبلة في المجتمع اللبناني وتسبب في انقسامات بين المراجع الدينية في وقت يعاني فيه لبنان من عدة أزمات.