ترامب يحذر من «الموت والدمار» في حالة اتهامه بارتكاب جريمة

حذر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من «موت ودمار» محتملين إن وُجهت إليه اتهامات جنائية، وذلك بعد ساعات من تأكيد مدّعي نيويورك، الذين يحققون في دفعه أموالاً لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز نظير الصمت، أنهم لن يخضعوا للتهديد.

وجاءت تصريحات ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «تروث سوشال» المملوكة له، وكان أحدث منشور في سلسلة من الهجمات اللفظية على مدعي عام مانهاتن ألفين براج، منذ يوم السبت الماضي، حينما توقع ترامب أنه سيُعتقل بعدها بثلاثة أيام.

ويزعم ترامب أن هزيمته في 2020 هي نتيجة احتيال، وهو زعم ألهم أنصاره لشن هجوم يوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي «الكابيتول» في محاولة فاشلة لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي تجاوز الجمهوري ترامب بأكثر من سبعة ملايين صوت.

وقال ترامب الذي يسعى إلى الترشح لانتخابات 2024 عن الحزب الجمهوري: «من الذي يمكنه أن يتهم غيره، في هذه الحالة رئيس سابق للولايات المتحدة حصل على أصوات أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ، وهو المرشح البارز حتى الآن لتمثيل الحزب الجمهوري، بجريمة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أنه لم يتم ارتكاب أي جريمة، ومعروف أيضاً أن الموت والدمار المحتملان في اتهام زائف مثل هذا ربما يكونان كارثيين لبلادنا».

وكانت ستورمي دانييلز قد زعمت أنها تلقت المال نظير الصمت بشأن لقاء مع ترامب في 2006، وينكر ترامب دخوله في علاقة من الأساس مع دانييلز، ووصف المبلغ المدفوع بأنه «معاملة خاصة بسيطة»، وقال إنه «لم يرتكب جريمة ووصف التحقيق بأن له دوافع سياسية».

ولن تجتمع لجنة المحلفين الكبرى بمانهاتن التي تحقق في قضية ترامب مرة أخرى حتى الأسبوع المقبل، بينما في قضايا أخرى، يحقق مدعون في جورجيا في محاولات ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات التي خسرها هناك، ويحقق مجلس اتحادي خاص في محاولاته لتغيير نتيجة الانتخابات وتحويل الخسارة إلى فوز وإخراج وثائق سرية من البيت الأبيض بعد انتهاء رئاسته.