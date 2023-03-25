حليف لبوتين يقترح حظر المحكمة الجنائية في روسيا

اقترح رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم السبت حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.

وقال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم «المساعدة والدعم» للمحكمة الجنائية الدولية.