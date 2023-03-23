وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على الاجتماع قريبا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الخميس أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إتفق في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا وذلك "لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين.

وقالت الوكالة إن الوزيرين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشر على منصة تويتر أن الوزيرين "اتفقا على عقد لقاء ثنائي بينهما قريبا، وذلك لتمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".

وكان مسؤولون سعوديون قد أعلنوا أن اللقاء المرتقب بين الوزيرين هو الخطوة التالية في تقارب بين البلدين بوساطة الصين أعلن في العاشر من مارس يهدف إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين البلدين بعد سبع سنوات على انقطاعها.

وفي طهران قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن عبداللهيان أكد خلال الاتصال استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع السعودية.

وأضافت أن الوزيرين اتفقا على الاجتماع في أقرب وقت ممكن وبدء استعدادات إعادة فتح السفارتين والقنصليات.

ومن المتوقع بموجب الاتفاق، أن يعيد البلدان فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال شهرين، وتطبيق اتفاقات تعاون اقتصادية وأمنية موقعة من أكثر من 20 عاما.

والأحد الماضي أعلن مسؤول إيراني أن الرئيس إبراهيم رئيسي تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة الرياض مضيفا أن رئيسي "رحب بهذه الدعوة وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون".

وفي نفس اليوم قال أمير عبداللهيان أن البلدين اتفقا على اجتماع مقبل لوزيري خارجيتهما. وأشار إلى "ثلاثة مواقع" مقترحة "لعقد هذا اللقاء" بدون تحديدها.

