الكرملين: بوتين وشي بحثا مقترح الصين للسلام في أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ تبادلا وجهات النظر "باستفاضة" خلال اليوم الأول من محادثاتهما، أمس، وناقشا خطة صينية للسلام في أوكرانيا، دون الخوض في التفاصيل.

ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني، الثلاثاء، في اليوم الثاني لزيارته إلى موسكو أن بكين ستواصل جعل العلاقات مع روسيا أولوية، معتبراً أن البلدين قوتان كبريان وشريكان استراتيجيان، وأعلن أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الصين هذه السنة، في مؤشر إلى متانة الروابط بين البلدين اللذين يواجهان توتراً مع الغرب.

وقال شي خلال لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قبل بدء جولة ثانية من المحادثات مع الرئيس الروسي: "دعوت بالأمس الرئيس بوتين لزيارة الصين هذه السنة في الوقت الذي يناسبه"، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

وأضاف أن "رئيس الوزراء لي كيانغ سيواصل إعطاء أولوية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا".