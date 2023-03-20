الكرملين: لقاء بوتين مع الرئيس الصيني "مهم للغاية"

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إلى موسكو في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام.

ونشرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية صوراً لطائرة الرئيس الصيني في مطار فنوكوفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الاجتماع بين "شي" والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مهم للغاية" وأنه سيبدأ نحو الساعة 4.30مساء (1330 بتوقيت غرينتش).

وذكرت وكالة إنترفاكس أن اليوم الاثنين سيشهد مراسم استقبال رسمية، واجتماعاً فردياً، ومحادثات بحضور الوفدين الروسي والصيني، وعشاء مشترك.

وقال بيسكوف: "بالطبع ستكون أوكرانيا على جدول الأعمال، وسيقدم الرئيس بوتين تفسيرات مفصلة حتى يتمكن الرئيس الصيني من الحصول على وجهة النظر الحالية للجانب الروسي بشكل مباشر".

وأفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الزعيمين سيتطرقان إلى مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا.