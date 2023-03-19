ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء.. ويدعو أنصاره إلى التظاهر

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري توقيفه، الثلاثاء، بسبب مزاعم بدفع أموال لممثلة إباحية قبل انتخابات 2016، ودعا الأميركيين إلى التظاهر.

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية، «تروث سوشال»، أمس: «سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!»، متحدثاً عن «تسريب معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن» حول توقيفه.

إلى ذلك، ظهر ترامب على موقعي «يوتيوب» و«فيس بوك» مجدداً، في عودة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمها لتعزيز صعوده السياسي حتى تم تعليق حساباته بعد هجوم أنصاره في السادس من يناير على الكونغرس.

وبعد عامين من الحظر، بث ترامب عبر صفحته بـ«فيس بوك» وقناته على «يوتيوب» مقطعاً مصوراً بعنوان «لقد عدت» مأخوذاً من شبكة «سي.إن.إن»، والذي كان يتضمن الإعلان عن فوزه بالرئاسة في انتخابات 2016 أمام هيلاري كلينتون. وينتهي المقطع بعبارة «ترامب 2024».

وقال ترامب في المقطع: «آسف لجعلكم تنتظرون».

وأعاد «يوتيوب»، أول من أمس، تفعيل قناة ترامب. كما أعادت شركة ميتا تفعيل حسابي ترامب على «فيس بوك» و«إنستغرام» في وقت سابق، وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لـ«تويتر»، حساب ترامب أيضاً على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في نوفمبر الماضي، غير أن ترامب لم يغرد عليه بعد. وبينما كان فوزه مستبعداً، دعم ترامب حملته الرئاسية في 2016 باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد عودته إلى تلك المنصات، صار بمقدوره الآن التمتع بإمكانية استخدام الأدوات الرئيسة لجمع التبرعات السياسية والتواصل مع متابعيه البالغ عددهم 146 مليوناً إجمالاً عبر منصات التكنولوجيا الرئيسة الثلاث مع سعيه لترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في 2024.