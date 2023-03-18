خالد البلشي نقيباً للصحافيين المصريين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحافيين، متفوقاً على منافسه خالد ميري.

كما أعلنت اللجنة أسماء الفائزين بعضوية مجلس النقابة، وهم: "جمال عبدالرحيم، هشام يونس، محمود كامل، محمد الجارحي، عبدالرؤوف خليفة، محمد يحيي يوسف".

وهنأ خالد ميري منافسه خالد البلشي بالفوز بمقعد النقيب، متمنياً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للجماعة الصحافية النجاح وتحقيق كل ما يتمنوه، فيما رد البلشي عليه قائلاً: "شكراً جزيلاً للزميل العزيز خالد ميري، خضنا منافسة شريفة وعادلة، ونبقى زملاء أعزاء تجمعنا نقابة واحدة.