العثور على «براميل اليورانيوم» المفقودة في ليبيا

أعلنت قوات الجيش الليبي، العثور على براميل اليورانيوم التي أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن فقدانها جنوب البلاد، وقالت في بيان رداً على ما ورد في تقرير الوكالة عن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي كانت مخزنة في موقع جنوب ليبيا، إن «مسؤولاً من الوكالة يدعى ماسيمو حضر الأربعاء الماضي لمكتب الأمين العام للجيش الليبي وأبلغ عن اختفاء 10 براميل يورانيوم ووجود فتحة في المستودع من الجانب تسمح بخروج حجم البرميل الواحد».

وأضافت أنه بناء على ذلك «اتخذت الإجراءات وتم تكليف قوة من الجيش وجدت هذه البراميل في منطقة لا تبعد إلا نحو خمسة كيلومترات عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية».

وتابعت: «تم تصوير فيديو للكمية التي فقدت وتم التحفظ عليها لترسل الوكالة متخصصين للتعامل معها».

وذكرت أنها أبلغت مسؤول الوكالة «بعدم الإعلان عن فقدان الكمية باعتبارها موجودة وأن من استولى عليها يجهل طبيعتها وتركها بعد أن أدرك ألا جدوى منها». ووفق البيان فإنه «تمت زيارة موقع اليورانيوم في الجنوب الليبي عام 2020 من قبل أعضاء الوكالة وتم جرد العدد الموجود وأقفل باب المستودع بالشمع الأحمر».