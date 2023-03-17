السعودية: التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة سيستمر حتى يوم 10 رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، موعد انتهاء تقديم الحجاج من داخل السعودية لمن لم يسبق لهم الحج من مواطنين ومقيمين، وموعد فتح التقديم لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات.

وأوضحت الحج والعمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين داخل السعودية سيستمر حتى يوم 10 رمضان، وذلك لمن لم يسبق لهم أداء الحج، وبعدها سيتاح التقديم للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، الذين سبق لهم أداء الحجّ قبل 5 سنوات وأكثر، وذلك حتّى نفاد الأماكن المتاحة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن التقديم يتم من خلال الموقع الإلكتروني لحجاج الداخل، أو عبر تطبيق نسك.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أنه يمكن للمستفيد أداء مناسك العمرة مرة واحدة في شهر رمضان، معلنة بدء إصدار تصاريح عُمرة شهر رمضان المقبل عبر تطبيق "نُسُك"(NUSUK)، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وأوضحت أن المعتمرين من الداخل والخارج بإمكانهم الاطلاع على مواعيد العمرة المتاحة في رمضان حسب الطاقة الاستيعابية، عبر تطبيق نسك، ومن ثم اختيار ما يناسبهم واستخراج التصريح. مؤكدة أن التصريح للقادمين من الخارج يتطلب وجود تأشيرة فعالة وقت إنشاء الحجز.