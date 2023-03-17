بدعوة من سامح شكري.. وزير خارجية تركيا يزور مصر غداً

يزور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مصر، السبت تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات.

وأفادت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، أن تشاووش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة الرسمية نظيره سامح شكري.

ومن المنتظر أن يتناول الوزيران العلاقات التركية المصرية بكافة أوجهها، ويتبادلان وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية.

وتعد زيارة تشاووش أوغلو، الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاما.

من جهتها، أكدت الخارجية المصرية أن وزير خارجية تركيا سيزور القاهرة غدا السبت لإجراء محادثات مع شكري.

وفي 27 فبراير الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى تشاووش أوغلو.

يشار إلى أن مصر أرسلت مساعدات إنسانية إلى تركيا من أجل المتضررين من الزلزال.