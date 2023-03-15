السوداني: العراق لن يكون منطلقاً لتهديد أمن الجوار

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق لن يكون منطلقاً لتهديد أمن الجوار.

وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال «ملتقى السليمانية»: «لن نقبل أبداً أن تكون أرض العراق منطلقاً لتهديد أمن الجوار، ودستورنا يُلزمنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين، مثلما لا نقبل بأن تمس كرامة أرضنا وسيادتنا انطلاقاً من الجوار أو من غيره»، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف السوداني: «نتطلع إلى شراكات اقتصادية عميقة ومستدامة، تجمعنا بالشعوب الشقيقة والصديقة، ونتبادل الحرص على الأمن معهم، بالتعاون الاقتصادي الفعّال والمثمر، يمكن فقط التأسيس لأمن مستدام».

وأوضح أن «الحكومة أولت، مبكراً، أهمّية خاصة لتدعيم قوات حرس الحدود، وزادت من جهود ضبطها ومنع التسلل، والقضاء على أي قوّة تسعى لزعزعة الاستقرار في العراق».