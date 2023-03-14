أبو الغيط: القمة السعودية الإيرانية الصينية إيجابية جداً لكن مفاعيلها غير واضحة بعد

أعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاىتي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن القمة السعودية - الإيرانية - الصينية إيجابية جداً لكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة بعد.

واستقبل ميقاتي أبو الغيط بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية. وشدد أبو الغيط في خلال الاجتماع على "أن القمة السعودية-الصينية-الإيرانية إيجابية جداً، وأن مفاعيلها الأولية هي إرساء نوع من الاستقرار السياسي والأمني بين السعودية وإيران، ولكن مفاعيلها على سائر الملفات المطروحة في المنطقة غير واضحة بعد".

وأكد أبو الغيط "أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر أيار/مايو المقبل في السعودية، ومن المرجح أن يكون الموضوع الرئيسي للقمة اقتصادياً ويتناول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة".

من جهته، شدد ميقاتي على "أهمية أن تعتمد القمة أفكاراً ومبادرات اقتصادية تسهم في تحقيق أهداف التنمية في الدول العربية". وأشاد "بالدور الذي يقوم به الأمين العام للجامعة العربية والأمانة العامة".

وتم البحث خلال اللقاء في موضوع "المنتدى العربي للتنمية المستدامة"، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية".