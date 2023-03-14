الكرملين: اتفاق الحبوب لا يمكنه "الوقوف على ساق واحدة"

قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لا يمكنه "الوقوف على ساق واحدة"، فيما انتقدت موسكو الغرب قائلة إنه لم يبذل ما يكفي من جهد لتذليل العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الاتصالات مستمرة بشأن الاتفاق وإنه ينبغي الوصول إلى "موافقة الجميع" على اتفاق لتخفيف القيود على روسيا.