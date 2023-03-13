3 قتلى في قصف إسرائيلي على سورية

قُتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط برتبة رائد، أمس، جراء قصف شنته إسرائيل على مواقع عدة في وسط سورية وغربها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن «القصف الإسرائيلي استهدف مستودع أسلحة في منطقة جبلية متداخلة بين محافظتي طرطوس (غرب) وحماة (وسط)، ومواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني».

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر عسكري القول، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وهذه الضربات هي الثانية خلال أسبوع على سورية بعد قصف طال مطار حلب الدولي، الثلاثاء الماضي، ما أخرج هذا المرفق الحيوي عن الخدمة لأيام بعدما كان وجهة رئيسة لطائرات المساعدات التي تصل سورية منذ الزلزال المدمر.