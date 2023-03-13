عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا

ضربت عاصفة قوية جديدة ولاية كاليفورنيا الأميركية، ما أجبر الآلاف على مغادرة منازلهم وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل إضافة إلى تصدّع سد في مقاطعة مونتيري الساحلية.

وقال المسؤول في مقاطعة مونتيري لويس أليو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كنا نأمل في تجنب هذا الموقف لكن السيناريو الأسوأ وقع مع فيضان نهر باجارو وتصدع السد في منتصف الليل تقريباً».

وأكد سكان لوكالة فرانس برس أن مسؤولي الإطفاء المحليين طلبوا منهم في منتصف الليل إخلاء منازلهم، موضحة أنهم استيقظوا على ضجيج صفارات الإنذار، وقيام المسؤولين بالطرق على أبوابهم مرات عدة لمغادرتها في ظل ارتفاع منسوب مياه الفيضانات.

وأظهرت صور نشرت على «تويتر» حراساً ينقذون سكاناً محاصرين في سياراتهم بسبب ارتفاع المياه، وتضرر طريق واحد على الأقل في مقاطعة سانتا كروز الواقعة شمال مونتيري، وصدرت أوامر إخلاء لسكان بلدات عدة معظمها في الشمال.

واستخدمت إدارة الإطفاء طائرات مسيّرة لمسح المناطق التي غمرتها الفيضانات والبحث عن أشخاص تقطعت بهم السبل.