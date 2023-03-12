العراق يعلن مقتل 22 إرهابياً بعملية نوعية في الأنبار

أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الفريق أول عبدالوهاب الساعدي، اليوم الأحد، قتل 22 إرهابيا بعملية نوعية في الأنبار غربي بغداد، مبينا أن من بين القتلى قيادات بارزة في "داعش".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الساعدي قوله ، خلال مؤتمر صحافي ، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بعملية نوعية في منطقة جنوب القائم شمال الرطبة في الأنبار"، مشيرا إلى أنه "بعد رصد المعلومات المستحصلة من قبل المخابرات تم التخطيط للعملية".

وأشار إلى أن "العملية تمت على مرحلتين، الأولى إنزال جوي في منطقة قريبة من تواجد الإرهابيين، والثانية تحرك القطعات بشكل سري"، مبينا أن "نقل القطاعات استمر لست ساعات، وقطاعات الإنزال الجوي كانت مدربة وعلى مستوى عال".

وأضاف أن "المنطقة التي يتواجد فيها الإرهابيون معقدة ويصعب الوصول إليها، فضلا عن أن أغلبهم كان يرتدي أحزمة ناسفة"، لافتا إلى أنه "عند بدء الاشتباك فجر بعض الإرهابيين انفسهم، وتم قتل 22 إرهابياً من بينهم قيادات معروفة أهمهم برزان حسين علي الذي شغل منصب والي الفلوجة وكذلك والي الجنوب وروكان حميد علاوي، إضافة إلى أسماء أخرى تمت معرفة 14 منهم".

وتابع، أن "العملية مستمرة وتم العثور على أعتدة وأسلحة وحاسبات وهواتف تم تفريغها"، منوها إلى "وجود عمليات كثيرة في أماكن مختلفة".

وذكر الساعدي أن "العملية كانت سرية للغاية ولم يعرف بها سوى خمسة قيادات فقط واشترك بها جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات".