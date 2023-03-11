البيت الأبيض: نرحب بوجه عام بتهدئة التوترات

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وقال المتحدث لـ«رويترز» بوجه عام، نرحب بأي جهود للمساعدة على إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. يعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنباً إلى جنب مع الردع من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس جو بايدن، خلال زيارته المنطقة العام الماضي.