رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بإعادة انتخابه

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية.

‏‎وقال صاحب السمو في تغريدة على "تويتر": "تقدم بخالص التهاني إلى صديقي فخامة الرئيس شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية، ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية الشاملة.. متمنيين للصين وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار".

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس شي جين بينغ.