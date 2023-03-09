كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 676.3 مليون

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتخطى 676.3 مليون حتى صباح اليوم.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0800 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 676 مليونا و351 ألفا و204.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و879 ألفا و570.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.