أبوالغيط يحذّر من إشعال الوضع بالقدس و«الأقصى» في رمضان

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أمس، من إشعال الموقف في القدس والمسجد الأقصى في شهر رمضان.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، أمس، إن استمرار الممارسات الإسرائيلية المتطرفة يجر المنطقة إلى دائرة من العنف.

وانطلقت أمس أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

يشار إلى أن عدداً من الفاعليات سبق انعقاد المجلس الوزاري للجامعة العربية، منها اللجان المنبثقة عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والاجتماع التشاوري، لمناقشة المستجدات والقضايا السياسية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسورية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.